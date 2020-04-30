РИАМО - 30 апр. Во время открытия музейного комплекса Зои Космодемьянской, которое состоится 8 мая в телевизионном формате, артисты Нонна Гришаева и Сергей Безруков, а также пианист Денис Мацуев расскажут о некоторых экспонатах и залах комплекса, сообщила в четверг министр культуры Московской области Елена Харламова.

Музейный комплекс «Зоя», посвященный памяти Зои Космодемьянской, возведен в деревне Петрищево Рузского городского округа.

«Я обратилась с предложением к нескольким большим артистам для того, чтобы они помогли эмоционально поддержать и сделать интересным прогулку по музею. Меня поддержали Нонна Гришаева, Сергей Безруков и Денис Мацуев, у которого в этот день (8 мая - ред.) онлайн-трансляция своего сольного концерта, поэтому мы сейчас пытаемся скорректировать время для того, чтобы он смог (поучаствовать - ред.)», — сказала Харламова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она отметила, что артисты за кадром будут рассказывать об экспонатах и о залах музейного комплекса.

Важной частью музея будет зал «Бессмертного полка» с видеотекой, где на панорамном мультимедийном экране можно будет увидеть портреты участников войны, которые несут их родственники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность музейного комплекса к открытию.