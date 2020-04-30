РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 апр. Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» приглашает жителей Люберец на виртуальную экскурсию, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Усадьба построена в конце XVIII - начале XIX века, расположена в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области. Это одно из наиболее известных лермонтовских мест России. В Тарханах поэт провел свои детские годы. У жителей Люберец есть прекрасная возможность увидеть барский дом, дом ключника, людскую избу, церковь Марии Египетской, памятник поэту», - говорится в сообщении.

Непосредственно в помещениях можно посмотреть информацию о выставочных экспонатах, за счет высокого разрешения приблизить изображение и рассмотреть, например, рабочий стол Михаила Юрьевича детально.

Экскурсия доступна по ссылке.