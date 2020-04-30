РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 апр. В период праздников Домодедовский ЗАГС изменит режим работы, он будет закрыт 1, 3, 4 и 7 мая, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 1 по 7 мая Домодедовский ЗАГС работает по следующему графику: 1 мая – нерабочий праздничный день; 2 мая – рабочий день; 3 и 4 мая – выходные дни; 5 и 6 мая – рабочие дни; 7 мая – неприемный санитарный день», – говорится в сообщении.

ЗАГС работает с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по вторникам, средам и пятницам. В субботу Домодедовский ЗАГС работает с 8:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:30. В предпраздничные дни рабочий день сократится на час.

«Напоминаем, что органы ЗАГС Московской области предоставляют государственные услуги по регистрации рождения и смерти по предварительной записи по телефону горячих линий, а также по заявлениям, поданным посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», – отмечается в сообщении.

Уточнить информацию можно по телефону Домодедовского отдела ЗАГС: 8(496)793-05-64.