РИАМО - 30 апр. Жители Подмосковья в рамках региональной патриотической акции сняли свыше 3,4 тысячи видеороликов об участниках Великой Отечественной войны, которые будут транслироваться в социальных сетях с 8 по 10 мая, сообщила в четверг министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы с января предложили нашим жителям приходить в специальные студии, которые мы организовали, и записывать ролики, истории (героев ВОВ – ред.). У нас 3450 роликов записаны. И эта акция продолжалась до момента начала карантина. Я могу смело сказать, что мы начали готовиться к празднованию еще в январе», — сказала Харламова в ходе онлайн пресс-конференции.

Она напомнила, что накануне 9 мая в деревне Петрищево Рузского округа откроют первый в стране музейный комплекс «Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. В одном из залов комплекса будет установлен панорамный экран с видеороликами о героях войны, записанными жителями региона.

Министр отметила, что видеоролики покажут с 8 по 10 мая во всех профильных социальных сетях.

«Это первая, наверное, онлайн-история, которую мы хотим представить. Она у нас эксклюзивная, связана только с Московской областью. Мы действительно постарались, спасибо всем коллегам», — заключила Харламова.