РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. На двух улицах в подмосковных Котельниках за прошедшую неделю отремонтировали и заменили семь светильников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающей организацией «НОРЕНС Групп» был произведен ремонт и замена 7 светильников на улицах Строителей и Кузьминская», - говорится в сообщении.

Также восстановлена работа торшерной линии из 5 элементов в парке «Патриот» микрорайона Ковровый. Проведены ревизия и профилактические мероприятия на воздушной линии электропередачи общей длиной порядка 250 погонных метров в микрорайоне Ковровый и Силикат, выполнен комплекс мероприятий по устранению провисания проводов слаботочной ЛЭП и осуществлен крепеж ослабленного бандажа по улице Кузьминская рядом с многоквартирным домом №7.