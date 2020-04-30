РИАМО - 30 апр. Жителям Подмосковья вскоре нужно будет носить медицинские маски в общественных места, такую меру планируют поэтапно ввести в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня я получил предписание главного санитарного врача, мы начинаем готовиться и серьезно внедрять систему обязательного, строго рекомендуемого ношения масок в общественном транспорте, магазинах, везде, где человек соприкасается с другими», — сказал Воробьев.

Он отметил, что все главы муниципалитетов и правоохранительные органы должны подготовиться к тому, чтобы все без исключения люди, идущие в магазин или едущие на работу, были в масках.

По его словам, система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться в регионе поэтапно.

Он уточнил, что данная мера необходима в Подмосковье для того, чтобы динамика прироста заразившихся коронавирусной инфекцией стала отрицательной.

Губернатор попросил жителей отнестись серьезно к данной мере безопасности, а также начать подготовку к тому, что все жители, которые выходят из дома, должны носить маску.

«Нам очень важно оказать максимально содействие в том, чтобы маски постоянно были в наличии в наших аптеках, коммерческих подразделениях. Контроль будем ужесточать поэтапно», — подчеркнул Воробьев.

Он уточнил, что в Подмосковье по мере возможности будут раздавать маски тем, кто по каким-либо причинам не может их приобрести или взять у друзей и знакомых. Это будет серьезный вклад для того, чтобы в регионе уйти с 5-7% прироста по заражениям на отрицательную динамику.

«Часто люди не надевают маску просто потому, что не хотят или считают, что их это не коснется. Маска нужна, во-первых, чтобы сохранить собственную жизнь. Во-вторых, чтобы не заразить других. И, в-третьих, чтобы наша система здравоохранения почувствовала облегчение от того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники», — добавил Воробьев.

В Московской области для всех жителей действует режим обязательной самоизоляции. До 11 мая включительно выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Для поездок на личном и общественном транспорте следует оформить цифровой пропуск.

Всего в регионе с начала пандемии было выявлено 11 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- В Подмосковье планируют внедрить обязательное ношение масок. Их надо будет носить в общественном транспорте, магазинах и везде, где человек соприкасается с другими.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.