РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 апр. В Домодедове от коронавирусной инфекции выздоровели 20 человек, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции непростая. Число заболевших в округе растет. На сегодняшний день в ДЦГБ и Растуновской больницах находится 170 человек. Это жители и нашего, и соседних округов. 87 домодедовцев лечатся под наблюдением дома, из них 14 детей. Выздоровели 20 человек», - сказал главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

В инфекционном корпусе ДЦГБ находится 17 аппаратов ИВЛ. Также недавно поступили концентраторы кислорода.

«К сожалению, несмотря на принимаемые меры защиты, риск заражения медиков, которые постоянно контактируют с больными коронавирусом, очень велик. Заболевшие есть и среди наших врачей. Они становятся пациентами больницы и проходят курс лечения, чтобы потом снова вернуться к работе», - отметил Осипов.

Скорая помощь ежедневно обслуживает около 1,5 тысячи вызовов, неотложная помощь - более 700 вызовов.

«Еще раз хочу попросить всех вас отнестись ответственно к соблюдению уже известных правил. Избегайте массового скопления людей, пользуйтесь масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Впереди длинные майские праздники. Поверьте, провести еще несколько дней дома со своей семьей гораздо лучше, чем оказаться на больничной койке. Берегите себя и оставайтесь дома!» - заключил Осипов.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

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- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.