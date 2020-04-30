РИАМО - 30 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание о возможности раздачи денег россиянам в качестве помощи в период пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.
Он подчеркнул, что СМИ неверно истолковали его слова о предоставлении прямой материальной помощи жителями России.
«Нет, это неверная трактовка», — добавил Песков.
Ранее в интервью телеканалу RTVI Песков рассказал, что все меры, которые разрабатывает правительство, направлены на поддержку экономики страны. При этом он заявил, что «помощь может быть или прямой, или косвенной».
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