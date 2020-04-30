РИАМО - 30 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание о возможности раздачи денег россиянам в качестве помощи в период пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что СМИ неверно истолковали его слова о предоставлении прямой материальной помощи жителями России.

«Нет, это неверная трактовка», — добавил Песков.

Ранее в интервью телеканалу RTVI Песков рассказал, что все меры, которые разрабатывает правительство, направлены на поддержку экономики страны. При этом он заявил, что «помощь может быть или прямой, или косвенной».