РИАМО - 30 апр. Сотрудники Госадмтехнадзора Подмосковья в ходе совместных рейдов с полицейскими за 29 апреля выявили 181 факт нарушения режима самоизоляции на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Наибольшее количество физических лиц – нарушителей правил поведения в условиях пандемии – было зафиксировано 29 апреля в Дмитровском (34), Богородском (30), Коломенском городских округах (11), городском округе Королев (22)», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он уточнил, что также к административной ответственности привлекли всех жителей, находившихся на общественных пространствах без особых причин в Кашире, Дзержинском, Луховицах, Ступине, Истре, Талдоме, Серпухове, Егорьевске, Котельниках, Лотошине, Красногорске и Домодедове.

По итогам прошедших рейдов к ответственности привлекут 64 юридических лица в Дмитрове, Богородском округе, Королеве, Талдоме, Серпухове, Озерах, Чехове, Одинцове и Красногорске.

Всего в Подмосковье составлено более 2 тысяч протоколов по фактам нарушения самоизоляции, введенной в регионе с целью недопущения распространения коронавируса. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля.

В Подмосковье режим самоизоляции в условиях распространения коронавируса продлили до 11 мая включительно. Жители обязаны находиться в свои квартирах и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.