РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Сотрудники управляющей компании МУП «СЕЗ» очистили территорию тепловой сети по улице Революции в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках весенних работ по благоустройству сотрудники УК МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают убирать территории около зданий, принадлежащих управляющей организации. К примеру, порядок наведен в охранной зоне наружной тепловой сети в районе многоквартирного дома №1 по улице Революции», - говорится в сообщении.

Также были завершены ремонтно-профилактические работы водоподогревателя горячего водоснабжения, оказывающего коммунальную услугу с ЦТП-7 в рамках подготовки к предстоящему сезону.