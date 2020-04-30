РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 апр. Фонд защиты прав дольщиков подготовил и подал в арбитражные суды заявления о признании банкротами застройщиков «ЖК «Весенний» и «ГлавГрадоСтрой», которые вели свою деятельность в Подольске, сообщается на сайте Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Фонд защиты прав дольщиков подготовил и подал в арбитражные суды заявления о признании застройщиков: «Компания Промсервис», «ГлавГрадоСтрой», «Ивакино Парк», «ЖК «Весенний», «Тирос-Инвест» – несостоятельными (банкротами) с последующим введением процедуры конкурсного производства и утверждением кандидатуры конкурсного управляющего. Данная процедура позволит в дальнейшем применить механизмы фонда для восстановления прав более 3 тысяч дольщиков в 30 домах Подмосковья», – говорится в сообщении.

Компании «ЖК «Весенний» и «ГлавГрадоСтрой» вели свою деятельность в Подольске, и у них есть долгострои.

По словам заместителя генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексея Ниденса, в течение ближайших трех лет планируется рассмотреть все 504 дома на наблюдательных советах фонда, информация о которых была направлена правительством Московской области, и восстановить права более 22 тысяч дольщиков в Подмосковье.

Механизм восстановления прав дольщиков определяется в соответствии с постановлением правительства: выплата компенсаций или завершение строительства домов. Сравниваются суммы, необходимые для завершения строительства и выплаты возмещений. Поскольку восстановление прав граждан реализуется за государственный счет (федеральный, региональные бюджеты и средства компенсационного фонда), решение о финансировании завершения строительства или выплатах компенсаций дольщикам принимается из экономической целесообразности.

Правительством Московской области также применяются и иные механизмы восстановления прав дольщиков, в том числе финансирование с помощью инвесторов.