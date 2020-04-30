РИАМО - 30 апр. Открытие музейного комплекса Зои Космодемьянской в Рузском округе состоится 8 мая в телевизионном формате в 13:00, сообщила в четверг министр культуры Московской области Елена Харламова.

Музейный комплекс «Зоя», посвященный памяти Зои Космодемьянской, возведен в деревне Петрищево Рузского городского округа.

«Открытие у нас состоится 8 мая в телевизионном формате. Это будет такая экскурсия по музею. Предварительно время у нас стоит телевизионного эфира в 13:00», - сказала Харламова.

В музее будут экспонаты, посвященные разведывательным операциям Космодемьянской, последним часам ее жизни. Кроме того, в музее будут экспонаты, посвященные Московскому региону во время Великой Отечественной войны.

Важной частью музея будет зал «Бессмертного полка» с видеотекой, где на панорамном мультимедийном экране можно будет увидеть портреты участников войны, которые несут их родственники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность музейного комплекса к открытию.