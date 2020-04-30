РИАМО - 30 апр. В Подмосковье и Москве сервис «Яндекс.Такси» организовал пункты дезинфекции автомобилей для перевозчиков-партнеров, в Московской области продолжается активная работа по созданию данных пунктов, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы сервиса.

Всего с марта «Яндекс.Такси» организовал пункты дезинфекции в 23 российских городах. В том числе они созданы в Ступине, Коломне и Москве.

«Благодаря тому, что партнеры «Яндекс.Такси» обеспечивают бесперебойный поток автомобилей на пункты обработки, сервису удалось договориться о снижении стоимости дезинфекции для партнеров в 1,5-2 раза по сравнению с рыночной. В итоге одна процедура стоит для сотрудничающих с «Яндекс.Такси» перевозчиков в среднем 150 рублей», — сказал собеседник агентства.

Первые пункты дезинфекции открылись в Москве и Московской области, как только распространение коронавирусной инфекции потребовало принять соответствующие меры. В некоторых городах создали несколько точек дезинфекции, что позволяет лучше обеспечить процесс с учетом местных особенностей.

«Почти все точки выдают водителям документы о проведенной обработке — в случае необходимости таксисты могут предъявить их как проверяющим органам, так и пользователям, беспокоящимся о безопасности поездки», — добавил представитель пресс-службы.

Также водителям агрегатора рекомендует самостоятельно обрабатывать салон машины, ручки на дверцах, панели и приборную доску антисептиками, регулярно проветривать авто, носить маску и перчатки. Напоминания об этом периодически рассылаются в водительское приложение «Таксометр».

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.