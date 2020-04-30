РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Представитель омбудсмена Московской области в Подольске Екатерина Попова совместно с консультантами Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи, представителями нотариата и адвокатуры будет консультировать горожан в режиме онлайн еженедельно.

В Подольске 29 апреля прошла пресс-конференция на тему: «Правовое просвещение граждан в условиях самоизоляции» с участием замглавы городского округа Ирины Бабаковой, руководителя Единого центра оказания бесплатной юридической помощи Арсена Дарбиняна и председателем общественной палаты Подольска Андрея Панарина.

«Спикеры ответили на вопросы горожан, в том числе, речь шла о мерах социальной помощи малоимущим семьям, многодетным, пожилым, а также лицам, потерявшим работу. Были освещены механизмы получения правовой помощи, особенности ее получения. Было принято решение о проведении таких пресс-конференций на регулярной основе еженедельно. К участию в Днях бесплатной юридической помощи будут привлечены консультанты Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи округа, представители пенсионного фонда, соцзащиты населения, адвокатуры и нотариата», - сообщила «РИАМО в Подольске» Попова.

Она отметила, что жители округа могут записаться на получение бесплатной юридической помощи по телефону: 8(977)530-88-93 или по адресу электронной почты: a89775308893@gmail.com.