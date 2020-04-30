РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. Подольский центр реабилитации животных «Юна» в совместном прямом эфире в соцсети Instagram с артистом лейбла Black Star Мишей Марвиным проведет экскурсию и покажет своих подопечных, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, 30 апреля мы проведем совместный прямой эфир в нашем Instagram с артистом лейбла Black Star, нереально крутым Мишей Марвиным @misha_marvin. Расскажем Мише о «Юне» и наших ценностях, проведем ему (и вам, конечно же) экскурсию по центру, покажем наших хвостиков и ответим на все интересующие вопросы», - говорится в сообщении.

Также сотрудники центра узнают, как обстоят дела певца на самоизоляции, спросят про лайфхаки, как скрасить карантинный вечер, и узнают, что Миша думает по поводу помощи приютам и бездомным животным.

Все желающие могут присоединиться к трансляции в 17:00 в соцсети Instagram: @yunacenter.