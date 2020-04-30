РИАМО - 30 апр. В праздничные дни в Московском регионе ожидается до плюс 24 градусов, возможны кратковременные дожди, 5 мая могут прогреметь грозы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Первого мая в Московском регионе будет по-прежнему прохладно, как и в ушедшем апреле. Температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Ночью вдоль южных границ Московского региона пройдет атмосферный фронт, погода будет облачная с прояснениями. Ночью в Москве - от плюс 1 до плюс 3, а в Подмосковье - от плюс 1 от плюс 4», - сказал Леус.

Он добавил, что днем 1 мая облаков станет меньше, обойдется без осадков. Будет от плюс 11 до плюс 13 в Москве, от плюс 9 до плюс 14 градусов в Подмосковье.

Второго мая ожидается комфортная сухая погода с переменной облачностью. Ночью в Москве - от плюс 2 до плюс 4, а в области ночью - от плюс 2 до плюс 4. Днем в Москве - от плюс 14 до плюс 16, а в Подмосковье - от плюс 12 до плюс 16 градусов.

Третьего мая днем местами пройдут небольшие дожди. В Москве ночью будет от плюс 7 до плюс 9, а днем - от плюс 21 до плюс 23 градусов. В Подмосковье ночью - от плюс 5 до плюс 9, а днем - от плюс 15 до плюс 24 градусов.

«Первый день новой недели будет по-прежнему облачным с прояснениями, возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью в Москве - от плюс 9 до плюс 11 в Москве, днем - от плюс 19 до плюс 24. В Московской области ночью - от плюс 7 до плюс 12, а днем - от плюс 19 до плюс 24», - отметил Леус.

Пятого мая днем возможны грозы. В Москве - от плюс 10 до плюс 12 ночью, днем - от плюс 20 до плюс 22. В Подмосковье ночью - от плюс 8 до плюс 13, а днем - от плюс 18 до плюс 23 градусов.