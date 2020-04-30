РИАМО - 30 апр. Обнуление тарифов за переводы через систему быстрых платежей и фактический запрет на комиссию является хорошей новостью, однако всегда есть «подводные камни», сообщил председатель совета ассоциации «Электронные деньги и денежные переводы» Виктор Достов.

«Понятно, что клиенты могут только приветствовать возможность бесплатно гонять деньги из банка в банк. Надо понимать, что у банков есть определенная затратная структура. Если у банка отняли комиссию, то он будут брать деньги где-то в другом источнике», – сказал экономист в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что, вероятно, банки будут либо вводить подписки за пользование услугами, либо немного повысят оплату за пользование картами. По словам эксперта, у банков нет других источников денег, кроме карманов их клиентов.

С 1 мая банки не смогут брать комиссию с переводов денег физических лиц через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей. На более крупные переводы будет действовать комиссия 0,5%, но не более 1,5 тысяч рублей. Банк России также обнулил свои тарифы для банков, которые пользуются СБП.

К СБП Банка России на данный момент подключены 55 банков и еще 160 в процессе подключения. Сбербанк долгое время развивал свою параллельную систему переводов, но в итоге вынужден был присоединиться к СБП.