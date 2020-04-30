РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 апр. Отделения МФЦ в Подольске приостановят очный прием заявителей с 1 по 11 мая, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции на территории Московской области в офисах и филиалах МБУ городского округа Подольск «МФЦ» приостановлен очный прием заявителей с 1 по 11 мая 2020 года», – говорится в сообщении.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: 8(800)550-50-30, добавочный номер офиса по адресу: улица Кирова, 39 – 52263; Высотная, 6 – 52286; микрорайон Климовск, улица Заводская, 7 – 52228; микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, 3 – 52229.

Ранее отделения МФЦ в Подмосковье приостанавливали свою работу до 30 апреля в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней в стране. В МФЦ Московской области принимали и выдавали документы только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.

Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, в период всеобщей самоизоляции оказываются исключительно в электронном виде на региональном портале и на едином портале госуслуг.

Из-за коронавируса в Подмосковье введены ограничения на работу ряда организаций и предприятий – закрыты непродовольственные магазины, бары, клубы, библиотеки, кинотеатры и другие заведения. Данные меры приняты для предотвращения распространения инфекции.