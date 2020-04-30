РИАМО - 30 апр. Оперативный штаб по повышению устойчивости развития экономики Московской области утвердил критерии, по которым организации могут войти в перечень системообразующих предприятий для получения различных мер поддержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Основные критерии для включения в перечень системообразующих организаций: регистрация предприятия на территории Московской области. Размер налоговых отчислений за три года должен составлять не менее 300 миллионов рублей в региональный бюджет. Если организация работает менее четырех лет – размер налоговых отчислений – 95 миллионов за последний отчетный год. Средняя численность персонала должна составлять не менее 250 человек, для гостиниц – 220 человек.

«Для включения в перечень системообразующих предприятий необходимо направить заявление в региональное министерство, курирующее отрасль деятельности организации. Все поступившие заявки рассматриваются на заседании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Московской области», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

Кроме того, в региональный перечень включают организации Московской области, находящиеся в списке системообразующих организаций, утвержденном министерством экономического развития России, градообразующие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса, предприятия-застройщики, возводящие жилые объекты площадью не менее 150 тысяч квадратных метров.

Также к системообразующим относят средние или крупные организации жилищно-коммунального комплекса, в том числе ресурсоснабжающие организации и компании, реализующие инвестиционные проекты в рамках специальных контрактов.

Если у предпринимателя группа компаний, одна из которых подходит под критерии для включения в перечень системообразующих предприятий, то остальные организации тоже могут войти в перечень, если они частично отвечают критериям.