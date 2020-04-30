РИАМО - 30 апр. Москвичи могут продлить рабочие пропуска на портале nedoma.mos.ru, там же можно проверить, привязаны ли к пропуску транспортные карты и номер авто, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С сегодняшнего дня и до 4 мая вы можете продлить рабочие пропуска или получить новые на сайте nedoma.mos.ru», - говорится в сообщении.

Там же есть возможность проверить, действителен ли пропуск, а в случае необходимости получить его.

Для совершения поездок на общественном и личном транспорте с 15 апреля нужен обязательный цифровой пропуск. Для поездок на общественном наземном транспорте и метро необходимо привязать карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты к пропуску. Для поездок на машине обязательно нужно привязать госномер авто.

Пропускной режим в городе продлится до 11 мая включительно.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

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- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

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