РИАМО - 30 апр. Надпись «Спасибо врачам!» высветилась в окнах столичной гостиницы «Космос» вечером 29 апреля, сообщается на сайте kp.ru.

«Это самое малое, что мы можем сделать еще, это идет от души», — сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

В период пандемии коронавируса медиков поддерживают и другими способами. Так, им каждый день отвозят завтраки, обеды и ужины в клиническую больницу «Медси» на Пятницком шоссе.

Некоторые гостиницы в столице также предоставляют бесплатные номера врачам. Им предоставляются все условия для отдыха и восстановления.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.