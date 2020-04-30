РИАМО - 30 апр. Врачи столичных больниц и поликлиник призвали жителей отложить все планы на майские праздники и отказаться от встреч с друзьями и родственниками, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

Ежедневно в городе выявляется от 2,5 до 3 тысяч новых случаев заражения Covid-19. На сегодняшний день в столице зафиксировано 53739 случаев коронавируса.

«Мир, труд, май! Весна, праздники, шашлыки! Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно, когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни. Опасный вирус, коварный. По-прежнему много тяжелых пациентов», — сказал главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко.

По его словам, среди заболевших очень много молодых людей. При этом число тех, кто подключается к аппаратам ИВЛ, прибавляется.

«ИВЛ – это не лечение, это способ поддержания жизнедеятельности организма. И лучше туда не попадать. Помните об этом, чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием в вашей жизни. Останьтесь дома!» — призвал Вечерко.

К москвичам также обратился главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Все спрашивают меня про мое отношение к наступающим майским праздникам. Ответ: сидим дома», — подчеркнул он.

С обращениями к москвичам также выступили главный врач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, главный врач ГКБ №67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач городской поликлиники №69 Елена Шаклычева-Компанец.

В Москве режим самоизоляции продлен на майские праздники, он действует с 1 по 11 мая включительно. Гражданам необходимо оставаться дома. Для перемещения на транспорте нужен цифровой пропуск.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

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- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.