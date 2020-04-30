РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска высадили кустарник вблизи памятника «Возвращение с Победой», также продолжается работа по обновлению и очистке от несанкционированной рекламы информационных стендов, сообщил начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В рамках месячника по благоустройству, соблюдая меры предосторожности, сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» высадили кустарник вблизи памятника «Возвращение с Победой» в поселке Дубровицы. Помощь в посадке кустарника оказали сотрудники ООО «УК Дубровицы», МУ спортивного клуба «Цезарь», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также продолжается работа по обновлению и очистке от несанкционированной рекламы информационных стендов. Работы выполнены работы в деревнях Акишово, Жарково и будут продолжаться.