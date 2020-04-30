РИАМО - 30 апр. В МВД РФ отчитались, что на сегодняшний день в России основные показатели криминогенной обстановки находятся на уровне 2019 года, так, за первые три месяца 2020 года число убийств и покушений на убийства сократилось, по сравнению с 2019-м, на 4,9%, сообщается на сайте «МВД медиа».

Также за первые три месяца текущего года число разбоев сократилось на 22,4%, а грабежей – на 8,4%.

«Опубликованные в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения», - говорится в материале.

На сегодня число преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, сократилось на 3,3%, разбоев – на 20,9%, грабежей – на 9,9%, краж – на 11,2%.

Также фиксируется снижение числа преступлений в семейно-бытовой сфере на 13% по сравнению с прошлым годом. Это касается также тяжких и особо тяжких деяний данной категории – на 16,4%.

В связи с тем, что сегодня большая часть населения находится на самоизоляции, участковые уполномоченные полиции регулярно посещают места проживания лиц, состоящих на профилактических учетах, проводят беседы с родственниками и соседями о поведении указанных граждан.

«Предварительный анализ данных за апрель текущего года, поступающих в МВД России в оперативном режиме из территориальных органов ведомства, показывает, что число убийств с квалифицирующими признаками осталось на прежнем уровне. То же самое можно сказать о количестве разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия», - отмечается в материале.

При этом также отмечается сокращение числа краж, грабежей и разбоев, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере либо организованной группой в особо крупном размере.

Однако в МВД отмечают сохранение высокого уровня IT-преступлений. МВД России призывает граждан проявлять осмотрительность и не доверять сомнительным источникам информации.