РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 апр. Видеоконцерт «Синий платочек», посвященный 75-летию Победы, подготовил для жителей Балашихи культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера», сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, как всегда, в преддверии Дня Победы мы подготовили для вас тематические концерты и акции. И самоизоляция нам не помеха! И сегодня предлагаем вашему вниманию видеоконцерт «Синий платочек», сидим дома», - говорится в сообщении.

Концерт можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/rtxhwf49uBs.