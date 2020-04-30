РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 апр. Специалисты МУЖКП «Котельники» установили мусороулавливающие корзины на трех канализационно-насосных станциях, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В период пандемии и сложной экономической ситуации одной из важнейших задач предприятий жилищно-коммунальной отрасли является разработка стратегии снижения затрат по всем возможным направлениям.

«В этой связи специалисты МУЖКП «Котельники», с целью снижения эксплуатационных расходов, изготовили и внедрили в производственный процесс мусороулавливающие корзины, которые установили для профилактики крупных засоров на трех канализационно-насосных станциях, находящихся в эксплуатации предприятия», - говорится в сообщении.

Применение такой технологии препятствует попаданию крупных и нерастворимых отходов. Кроме того, еженедельные очистки таких корзин позволяют существенно продлить сроки эксплуатации насосных агрегатов, что также приводит к сокращению материальных затрат на ремонт и замену производственного оборудования, обеспечивает качественный и непрерывный процесс приема сточных вод в городском округе Котельники