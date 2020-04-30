РИАМО - 30 апр. Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье продлили режим «технологической тишины», который энергетики объявили еще в марте, до 11 мая, режим будет действовать до отмены ограничительных мер по коронавирусу, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Отмена плановых отключений позволяет создать комфортные условия для граждан, находящихся временно дома. Учащиеся получают возможность заниматься дистанционно, не пропуская онлайн занятия по причине отсутствия электричества», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что люди, которые трудятся удаленно, могут продолжить свою работу, не нарушая режима самоизоляции, что способствует снижению скорости распространения коронавируса.

Режим «технологической тишины» подразумевает полный запрет на плановые ремонты и переключения, за исключением работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений или предотвращением аварийных ситуаций. В период карантина запланированы круглосуточные дежурства руководителей компании, оперативного и оперативно-ремонтного персонала.

В случае отключения аварийного характера необходимо сообщить об этом на телефон Единой дежурной диспетчерской службы округа, в котором проживает потребитель. Восстановление электроснабжения занимает не более двух часов.

Филиалы АО «Мособлэнерго» для обеспечения максимальной надежности электроснабжения вводили режим «технологической тишины» с 16:00 часов 6 марта до 8:00 часов утра 10 марта, который подразумевал полный запрет на все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

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30 АПРЕЛЯ

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