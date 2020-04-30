РИАМО - 30 апр. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг рассказал, что правительство выделит 577 миллионов рублей больницам на помощь гражданам пожилого возраста, сообщает kp.ru.

«Сегодня мы рассмотрим вопрос о распределении этих средств между девятью регионами на реализацию проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи пожилым гражданам России», – сказал глава правительства РФ.

В рамках первого этапа реализации проекта специалисты выбрали 33 частные медицинские организации, которые будут обеспечивать медицинское наблюдение за 3,5 тысячами россиян старше 65 лет.

В рамках заседания Мишустин обозначил, что правительство направит деньги россиянам, которые «застряли» в других государствах по причине эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Жители страны смогут потратить средства на оплату временного проживания, питания и продление виз.

Ранее глава правительства страны подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, которые возникли из-за Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.