РИАМО - 30 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил водителей «Мострансавто», которые на время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса работают в скорой помощи Подмосковья.

«На этой неделе сняли с «Мострансавто» водителей, попросили перейти на работу на скорую. И спасибо мужикам! Такое добро делают – переходят на скорую. Понятно, что это рискованная работа, но идут», — сказал Воробьев в фильме «Герои нашего времени. Врачи Подмосковья борются с коронавирусом, рискуя собой», опубликованном на YouTube.

Ранее Воробьев сообщал, что врачей и водителей активно набирают для работы в скорой помощи Подмосковья, так как число экстренных вызовов в разы увеличилось.

От Минпромторга РФ на текущей неделе Московская область получила 16 новых машин скорой помощи. Автомобили укомплектованы современным медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.