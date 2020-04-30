РИАМО - 30 апр. Ввод в строй в 2020 году около 1 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости в новой Москве обеспечит создание порядка 10 тысяч новых рабочих мест, сообщил РИАМО глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«По поручению мэра Сергея Собянина создание инфраструктуры занятости в ТиНАО - приоритет Стройкомплекса. К 2035 году здесь должно быть создано около 1 миллиона мест приложения труда», - сказал Жидкин.

Он отметил, что до конца года в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию около 1 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, что позволит создать примерно 10 тысяч новых рабочих мест.

По его словам, в строящихся сейчас жилых домах в ТиНАО предусмотрено почти 278 тысяч квадратных метров нежилых помещений, где разместятся торговые точки и объекты сферы услуг.

«Строительство объектов коммерческой недвижимости - одна из составляющих принципа комплексного развития новых территорий. Это позволяет создавать здесь рабочие места, уменьшает ежедневную маятниковую миграцию», - добавил Жидкин.