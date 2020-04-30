РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска опиливают аварийные и сухостойные деревья вдоль улицы Победы и русла реки Петрицы, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «Вконтакте».



«В микрорайоне Климовск подрядная организация МБУ «Подольский комбинат благоустройства» (ПКБ) проводит работы по опиловке аварийных и сухостойных деревьев вдоль улицы Победы и русла реки Петрицы. Также проводятся работы по вывозу порубков», - говорится в сообщении.

Ранее ПКБ установил 16 новых бетонных урн вдоль улиц Победы и Ихтиманская.