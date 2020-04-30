РИАМО - 30 апр. На дорогах столицы в четверг число машин выросло на 100 тысяч по сравнению с таким же днем прошлой недели, на наземном транспорте пассажиры совершили на 10 тысяч поездок больше, чем неделю назад, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дороги в столице в четверг были свободнее на 70%, чем год назад.

«Число поездок на метро выросло на 20 тысяч по сравнению с таким же днем прошлой недели. Количество поездок на пригородных электричках увеличилось на 10 тысяч по сравнению с таким же днем прошлой недели», – говорится в сообщении.

На такси было совершено на 2 тысячи поездок меньше по сравнению с аналогичным днем на прошлой неделе. Наблюдался также прирост авто на 100 тысяч по сравнению с данными неделю назад.

Для совершения поездок на общественном и личном транспорте с 15 апреля нужен обязательный цифровой пропуск. Для поездок на общественном наземном транспорте и метро необходимо привязать карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты к пропуску.