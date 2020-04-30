РИАМО - 30 апр. Мораторий на охоту на особо охраняемой природной территории Москворецкого пойменного заказника, расположенной на землях Воскресенского и Раменского городских округов, находится на особом контроле, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Режим особой охраны запрещает весеннюю охоту. Тем не менее, местные жители регулярно сообщают в министерство о попытках отстрела птиц.

«Москворецкий пойменный заказник – одна из старейших и особо ценных в природном отношении ООПТ Подмосковья. Это ключевая орнитологическая территория общемирового значения, одно из крупнейших в Европе мест скопления пролетных и околоводных птиц», – отметила заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

По ее словам, на территории отмечено пребывание 66 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Подмосковья, в том числе редчайшие степной орел, курганник, черный аист, беркут, орлан-белохвост, большой и малый подорлики.

Ранее инспекторы эконадзора уже пресекали попытки охоты в заказнике. В начале апреля был проведен рейд по обращению дружины особой охраны биофака МГУ, члены которой заметили в заказнике несколько автомобилей и шалаши для весенней охоты. А в июле прошлого года инспекторы эконадзора оштрафовали нескольких водителей, передвигавшихся по заказнику вне дорог общего пользования, что также запрещено режимом особой охраны.

Москворецкий пойменный заказник входит в число территорий, находящихся под контролем международной орнитологической организации BirdLife International. Вся территория Фаустовской поймы включена в Перспективный список водно-болотных угодий, охраняемых международной Рамсарской конвенцией, подписанной 161 страной-участницей, включая Россию.

На территории заказника постоянно работают члены Союза охраны птиц России. Их исследования крайне важны для развития отечественной орнитологии и расширения базы знаний о птицах Подмосковья.