РИАМО - 30 апр. В Московской области запускают программу по предоставлению субсидии на наращивание производства медицинских масок, сейчас медицинские организации региона расходуют в сутки 200-300 тысяч масок, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наша задача сделать так, чтобы этих масок, дезинфекций было максимально много и (они были – ред.) доступны. <…> Наша задача сейчас максимально нарастить объемы. Мы специальную программу запускаем – субсидирование. Если ты покупаешь станок, который производит маски, мы тебе субсидируем, возвращаем часть денег на покупку этого станка», - сказал Воробьев в фильме «Герои нашего времени. Врачи Подмосковья борются с коронавирусом, рискуя собой», опубликованном на YouTube.

Он отметил, что до распространения коронавируса подмосковные лечебно-профилактические учреждения использовали около 150-200 тысяч масок, а на данный момент в сутки уходит 200-300 тысяч масок.

«Мы <…> (используем – ред.) сейчас 20 тысяч костюмов, а когда все начиналось, костюмов мы использовали 6-7 тысяч», - добавил Воробьев.

В Подмосковье за весь период выявили 11710 случаев коронавируса, скончались 93 пациента, выздоровели 430 человек.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.