РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 апр. В подмосковном Красногорске трудятся 250 штатных пожарных и 140 добровольцев, каждый день на службу заступает порядка 40 человек, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня – День пожарной охраны. 30 апреля 1649 года по наказу царя Алексея Михайловича появились первые круглосуточные пожарные дружины. В нашем округе четыре пожарно-спасательных части и один пожарно-спасательный пост, 250 штатных пожарных и более 140 добровольцев», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что ежедневно на службу заступает порядка 40 человек: пожарные, водители, начальники караулов, радиотелефонисты.

«Наши спасатели – лучшие в Подмосковье. В 2019 году в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера Красногорский гарнизон стал лидером региона», - добавила Хаймурзина.

В четверг глава округа вместе с председателем совета Сергеем Трифоновым поздравила огнеборцев с профессиональным праздником.

«Благодарю за службу, мужество и самоотверженность. Желаю здоровья, счастья и благополучия семьям», - заключила Хаймурзина.