РИАМО – 30 апр. Московский кредитный банк (МКБ) снизил ипотечную ставку до 5,9% годовых в рамках новой государственной программы «Ипотека с господдержкой 2020», направленной на поддержание строительной отрасли и ипотечных заемщиков, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно на срок от 1 года до 30 лет, первоначальный взнос - от 20%. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита.

«Правительство России и Центральный банк предпринимают все необходимые меры для поддержки граждан и пострадавших отраслей экономики в текущей экономической ситуации. Но свой вклад должны внести и банки, через которых эти меры поддержки доходят непосредственно до людей», — сказал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

По его словам, для того чтобы сделать условия программы еще лояльнее для заемщика, было принято решение о дополнительном снижении предусмотренной правительством ставки, и клиентам МКД предлагается кредит под 5,9% годовых без дополнительных условий.

Минимальная сумма кредита начинается от 700 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 миллионов рублей, для жителей других регионов — 3 миллиона рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года как дистанционно, так и в офисах банка или аккредитованного застройщика.