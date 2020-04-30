РИАМО - 30 апр. Начиная с 2020 года, в новой Москве ежегодно планируют вводить в эксплуатацию до 1 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, только в 2020-м инвесторы возведут объекты производственного, складского, транспортно-логистического, торгово-офисного и административного назначений, сообщил РИАМО глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«2020 год может стать рекордным по вводу в новой Москве нежилых объектов. Начиная с 2020 года, планка в 1 миллион квадратных метров коммерческой недвижимости станет ежегодной нормой. Во всяком случае в 2020-2022 годах. В дальнейшем, вероятно, эта цифра возрастет» - сказал Жидкин.

По его словам, только в этом году инвесторы возведут объекты производственного, складского, транспортно-логистического, торгово-офисного и административного назначений. Из них в числе наиболее крупных – офисный и производственный складские комплексы в деревне Николо-Хованское, а также до конца года в деревне Пыхтино введут в эксплуатацию объект административно-делового назначения.

Он отметил, что также в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию целый ряд других объектов гаражного и торгово-бытового назначения.