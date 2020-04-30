РИАМО-30 апр. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас еще рано выходить на улицы в условиях колебания динамики по коронавирусу, сообщает Газета.ru.

«Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост... Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы», — сказал Песков.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 106 498 человек. Общее число выздоровевших составляет 11 619 человек. Скончались 1073 пациента.

Ранее президент России Владимир Путин продлил период нерабочих дней в стране до 11 мая.

Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.