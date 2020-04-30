РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 апр. Заведующую южным филиалом ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Галину Рубацову посмертно наградили знаком губернатора Подмосковья «За доблесть и мужество», сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

Галина Рубацова ушла из жизни 26 апреля на 61 году жизни после тяжелой непродолжительной болезни.

«За доблесть и мужество». Знак губернатора Московской области вручил родственникам Галины Васильевны Рубацовой. Посмертно», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рубацова более 20 лет возглавляла Домодедовскую подстанцию скорой помощи, а с 2019 года отвечала за весь южный филиал Московской областной станции СМП.

«Ее коллектив оказался одним из первых, кто принял на себя удар в борьбе с коронавирусом. Мои глубокие соболезнования родным и близким Галины Васильевны», - добавил Двойных.

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30 АПРЕЛЯ

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