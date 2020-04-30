РИАМО - 30 апр. Перегонный тоннель от станции «Лианозово» до конечной станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии столичного метро построят в подземном исполнении, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, после рассмотрения двух вариантов возведения конечного перегона на Люблинско-Дмитровской линии от станции «Лианозово» до «Физтеха», было принято решение строить его в подземном исполнении.

«Строительство тоннеля позволит уменьшить работы по перекладке коммуникаций – не придется выносить магистральные водопровод и газопровод, а также минимизировать перекрытие дорог. Это заметно снизит неудобства для местных жителей. Протяженность участка – 2,2 километра», – сказал заммэра.

Бочкарев также добавил, что данное решение поддержал актив СВАО, префектура округа и местные депутаты.

Продление Люблинско-Дмитровской линии подземки улучшит транспортное обслуживание нескольких районов столицы – Дмитровский, Лианозово, Восточное Дегунино, поселок Северный. На базе станции «Лианозово» создадут транспортно-пересадочный узел, и пассажиры смогут совершать пересадку на маршруты наземного транспорта и МЦД-1.