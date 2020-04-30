РИАМО - 30 апр. В Подмосковье работники социальных служб и волонтеры подготовят небольшие сувениры и подарки для медицинских сотрудников, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией для того, чтобы уделить внимание и поддержать врачей, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«У нас, конечно, и врачи выбыли, заразились, сейчас находятся на лечении, карантине, самоизоляции. Поэтому дал команду ребятам, волонтерам, социальным службам подготовить такие небольшие сувениры, подарки, продукты, все что связанно с личной гигиеной. Потому что некоторые так измотаны, что не могут просто выйти из дома, а кто-то просто не может выйти, потому что должен быть на самоизоляции. Я думаю, что такой знак внимания тоже хоть немножко, но поможет, поддержит врачей», - сказал Воробьев в фильме «Герои нашего времени. Врачи Подмосковья борются с коронавирусом, рискуя собой» на YouTube.



Он отметил, что в Подмосковье постоянно ищут новых врачей и фельдшеров, чтобы снизить нагрузку на медицинский персонал, который сейчас лечит больных с коронавирусом.



«Я считаю, что сейчас мы сейчас просто не имеем право давать волю эмоциям, просто должны поддерживать друг друга. Всем тяжело, тяжелее всего врачам», - добавил Воробьев.

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Текстовая трансляция

30 АПРЕЛЯ

- Надпись «Спасибо врачам!» появилась на московской гостинице «Космос»

- Шестая масштабная дезинфекция общественных пространств пройдет в столице 1 мая. Всего предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Жители Московского региона продолжают соблюдать режим самоизоляции. Самый высокий уровень самоизоляции в Московской области зафиксирован в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, городских округах Королев и Лобня.

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.