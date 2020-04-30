РИАМО - 30 апр. Руководитель школы любителей кофе Ольга Игнатьева рассказала, как правильно варить кофе, чтобы он получился полезным, сообщает Nation News.

Игнатьева подчеркнула, что кофе может нанести вред организму. При этом она обратила внимание на то, что можно пить кофе как без молока, так и с молоком.

«Главные хитрости получения ароматного напитка кроются в технологии его создания. Игнатьева поделилась, что кофе при варке нужно пропускать через бумажный фильтр, так как это позволит задержать вредные вещества и пропустить лишь вкусный и полезный напиток», - говорится в сообщении.

Этот метод хорош не для всех. Не подходит он, например, для варки эспрессо. Этот напиток нельзя фильтровать. Чтобы обезопасить свой организм в этом случае, необходимо просто следить за собой и уровнем холестерина.

Игнатьева также отметила, что самый большой вред организму наносит кофе, приготовленный в турке. Специалист порекомендовала нечасто употреблять этот напиток.