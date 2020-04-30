РИАМО - 30 апр. Сбербанк совместно Московским областным отделением «ОПОРЫ РОССИИ» провели в четверг онлайн-конференцию по теме «Меры поддержки бизнеса», она была организована для ответов на самые актуальные вопросы и создания эффективного диалога между бизнес-сообществом и банковской отраслью, говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

«Каждый третий вопрос, который поступает к нам от предпринимателей, касается темы кредитования, реструктуризации или мер поддержки бизнеса в период пандемии. Мы, как проводник, заинтересованы в том, чтобы предприниматели могли получить точную и достоверную информацию из первых уст», - сказал первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Московского областного отделения Владислав Корочкин.

Он высказал уверенность, что такое сотрудничество со Сбербанком позволит бизнесменам выстроить целостную информационную картину о мерах поддержки и воспользоваться подходящей программой.

Сбербанк стал одним из основных участников всех ключевых антикризисных программ, запускаемых в стране с марта по линии господдержки. И практически каждая из них дополнена собственными программами.

«Мы понимаем, что помимо компаний из наиболее пострадавших отраслей, сегодня многим предпринимателям требуется финансовая помощь. Именно поэтому мы стараемся помогать всем клиентам, которые к нам обращаются», - отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

Он уточнил, что каждый кейс рассматривается в индивидуальном порядке, чтобы предложить клиентам наиболее эффективное решение в самые короткие сроки.

С начала действия государственной кредитной программы для малого и микробизнеса под 0% годовых для выплаты заработной платы сотрудникам, Сбербанк одобрил около 250 заявок предпринимателей Подмосковья на общую сумму около 350 миллионов рублей. В северном Подмосковье такую поддержку получили 50 компаний на сумму 72 миллиона рублей.

Данный кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на шесть месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период шесть месяцев. Объем же кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника в штате компании.

Кроме того, в Московской области Сбербанк получил свыше 3,8 тысячи заявок от корпоративных клиентов всех сегментов на реструктуризацию действующих кредитов. Из них уже одобрено более 2 тысяч на сумму 5,8 миллиарда рублей.