РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Студия изобразительного искусства «АРТ-Поколение» МБУК ЦКиД «Марфино» городского округа Мытищи проведет занятие по рисованию акварелью онлайн в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте студии.

«В четверг, 30 апреля, в 18:00 ждут всех желающих порисовать в прямом эфире. Тема: «Персонаж акварелью». Материалы которые понадобятся: акварель, бумага, карандаш, кисть, ножницы, клей и хорошее настроение. Будьте здоровы и счастливы», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в занятии, необходимо подключиться к прямой трансляции урока в Instagram-аккаунте «Арт-Поколение» ЦКиД «Марфино».