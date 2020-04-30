РИАМО – 30 апр. Поклонники актрисы Екатерины Климовой восхитились ее двумя фотографиями с разницей в 24 года, опубликованными в Instagram, сообщает Федеральное агентство новостей.

На одном из снимков актрисе 18 лет, на другом – 42.

«Они не скрывают удивления: по их словам, актриса сейчас выглядит так же», - говорится в сообщении.

Не так давно Климова предстала перед поклонниками в Сети в дерзком образе ― 42-летняя звезда опубликовала фотографию в коротком черном платье и чулках.