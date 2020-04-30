РИАМО – 30 апр. Социальная сеть «Одноклассники» вместе с ResearchMe провели исследование о том, как пользователи соцсети отмечают праздники в период самоизоляции: дни рождения, свадьбы и другие торжества, говорится в сообщении пресс-службы «Одноклассников».

Результаты исследования показали, что для каждого второго участника опроса ограничения, введенные из-за пандемии Covid-19, не являются помехой для того, чтобы устроить праздник.

«Сами отмечали праздники в последний месяц 56% опрошенных, но еще больше людей (58%) считают, что в период самоизоляции важно устраивать торжества», - говорится в сообщении.

При этом 70% пользователей соцсети не приходилось отменять или переносить празднование дня рождения или другого торжества в режиме самоизоляции. Тем не менее почти каждому третьему (30%) пришлось это сделать.

Также опрос показал, что 74% опрошенных продолжают дарить подарки в период самоизоляции. Среди отмечавших праздники за последний месяц 68% вручали подарки тем, с кем проживают.

Еще выяснилось, что 66% респондентов поздравляли родных и близких с праздниками с помощью видеозвонков.

Почти половину опрошенных - 45% - угнетает то, что они не могут встречаться с друзьями. Из-за того, что нельзя поздравить человека лично, переживают 40% пользователей. Кроме этого, 38% участников опроса расстраиваются из-за того, что из-за закрытых магазинов выбрать подарок не получится.