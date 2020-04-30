РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 апр. Выпускник Московского государственного открытого университета (МГОУ) городского округа Мытищи Андрей Крикунов расскажет про медицинское волонтерство онлайн в четверг, сообщается в Instagram-аккаунте вуза.

МГОУ Мытищ приглашает на встречу с выпускником, координатором форумных кампаний исполнительной дирекции Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Андреем Крикуновым. Тема встречи: «Добровольчество - новая форма профессиональной самореализации».

«На встрече вы узнаете: как продуктивно провести студенческие годы; что такое медицинское волонтерство; как стать добровольцем в сфере здравоохранения; как реализовывать добровольчество в профессиональном масштабе; как реализуется Общероссийская акция #Мывместе, направленная на помощь населению в ситуации распространения коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Начало онлайн-мероприятия в 18:00, пройти регистрацию можно по ссылке в шапке профиля Instagram-аккаунта МГОУ.