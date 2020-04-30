РИАМО - 30 апр. В 2020 году дорожные службы отремонтируют 15 искусственных сооружений на региональной сети дорог Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На территории 12 муниципальных образований Подмосковья проведут ремонт 15 искусственных сооружений. Работы по капитальному ремонту продолжаются на четырех мостовых переходах, плановый ремонт ведется на 11 объектах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что завершить работы и ввести сооружения в эксплуатацию планируют в третьем и четвертом кварталах 2020 года.

В рамках планового ремонта работы идут на двух мостах в Солнечногорске: через реку Мазиху на 2,7 километра дороги М-10 «Россия» – Сенеж и через реку Росню на 4,4 километра дороги Обухово – Рахманово – Троицкое.

В Дмитровском городском округе отремонтируют два мостовых перехода, расположенных на 5,6 километра и 6,5 километра региональной дороги МБК – Синьково – Насадкино – канал имени Москвы: мост через канал МЯ-12 и через реку Старую Яхрому.

Ремонт продолжают в Наро-Фоминске, где в 2019 году стартовали работы на мосту через реку Нару у деревни Таширово, в Воскресенске на 5 километре дороги Воскресенск – Виноградово через реку Нерскую, в Клину - через реку Липню у деревни Першутино - и в Ивантеевке на мосту через реку Учу.

В рамках капитального ремонта на мостовых сооружениях проведут замену асфальтобетонного покрытия, несущих балок, устроят гидроизоляционные плиты и систему водоотвода, отремонтируют лестничные сходы, переустроят пешеходные дорожки, заменят дорожные знаки и нанесут новую разметку.