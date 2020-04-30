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Как пройдет отключение горячей воды в Подмосковье в 2020 году

Плановые отключения пройдут летом, обойтись без них невозможно, сообщили РИАМО в пресс‑службе Минэнерго Московской области.
© РИАМО,   Анастасия Осипова
1

Зачем нужны плановые отключения

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Горячую воду летом отключают, чтобы повысить качество и надежность ГВС в отопительный сезон, пояснил министр энергетики МО Александр Самарин. В это время проходит обследование, обслуживание, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и подобные работы.

Всего в Подмосковье функционирует 2,5 тыс. котельных, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов. В области около 53 834 многоквартирных домов, из которых ГВС подается в 33 848 дома.

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2

Сроки отключения ГВС в Подмосковье

© РИАМО,   Анастасия Осипова

В этом году ГВС будут отключать строго в период с 1 июня по 31 августа. Длительность приостановления оказания услуги – не более 14 календарных дней.

При этом по поручению губернатора области Андрея Воробьева рассматривается возможность сократить сроки до 10 календарных дней. Например, этим летом в Реутове, Королеве и Богородском городском округе отключение горячей воды продлится именно столько.

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3

Как узнать сроки отключения ГВС в своем доме

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Источников получения информации несколько. Во-первых, она вывешивается на информационных щитах в самих МКД. Во-вторых, зарегистрированным пользователям подмосковного портала «Добродел» данные будут рассылать через push-уведомления и по электронной почте. В-третьих, уведомления вкладывают в квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Наконец, узнать, когда отключат горячую воду, можно и онлайн: на сайтах министерства энергетики МО, Госжилинспекции и министерства ЖКХ МО, органов местного самоуправления, управляющих компаний, Ассоциации советов МКД. Также графики отключения часто публикуют в печатных СМИ.

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4

Куда жаловаться

Если в вашем доме горячую воду отключили ранее вышеуказанных сроков либо ее подачу приостанавливают по каким-то другим причинам, рекомендуется обращаться в единую дежурную диспетчерскую службуи в свою управляющую компанию.

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ПодмосковьеОтключения
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