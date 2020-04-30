Как пройдет отключение горячей воды в Подмосковье в 2020 году

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Горячую воду летом отключают, чтобы повысить качество и надежность ГВС в отопительный сезон, пояснил министр энергетики МО Александр Самарин. В это время проходит обследование, обслуживание, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и подобные работы.

Всего в Подмосковье функционирует 2,5 тыс. котельных, 1,5 тыс. центральных тепловых пунктов. В области около 53 834 многоквартирных домов, из которых ГВС подается в 33 848 дома.

Ковшик или переплата: как отключают горячую воду в разных странах>>