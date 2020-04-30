РИАМО - 30 апр. На заседании Мособлдумы в четверг в региональный бюджет на 2020 год внесли изменения, около 30 миллиардов рублей направят на борьбу с коронавирусом, сообщил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

Доходы регионального бюджета на 2020 год теперь составляют 635,1 миллиарда рублей – то есть увеличены на 17,6 миллиарда рублей за счет увеличения объема безвозмездных поступлений. Расходы на текущий год увеличены на 45,7 миллиарда рублей, всего составляют 719 миллиардов рублей.

«Мы рассмотрели и приняли изменения в бюджет, которые были необходимы с учетом сегодняшних реалий. Это в первую очередь борьба с коронавирусной инфекцией, а также реализация поручений, озвученных в послании президента РФ и в обращении губернатора Московской области. Большая часть дополнительно выделенных средств пойдет на сферу здравоохранения – порядка 27 миллиардов рублей», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что средства будут направлены на сегодняшние приоритеты – на профилактику и борьбу с распространением коронавирусной инфекции, на повышение качества помощи заболевшим, на поддержку медицинских работников.

Так, на закупку средств индивидуальной защиты для медиков направят около 500 миллионов рублей; на обеспечение питания медиков, которые работают с пациентами с Covid-19, – около 94 миллионов рублей; на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких – около 46 миллионов рублей; на ремонт отделений медучреждений, перепрофилированных для лечения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, - более 1 миллиарда рублей.

На создание резерва этиотропных препаратов для оказания своевременной медицинской помощи пациентам, заразившимся новой коронавирусной инфекцией, а также на организацию бесплатного лечения тех, кто лечится от Covid-2019 дома, тех, кто только ждет результатов анализа, а также для заболевших ОРВИ и ОРЗ направят более 599 миллионов рублей. Дополнительно предусмотрено почти 17 миллиардов рублей на выплату заработных плат медработникам и доплат тем, кто работает с пациентами с Covid-19.

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30 АПРЕЛЯ

- Свыше 40% заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 7099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 793 заболевших. В Москве - 3093.

- Еще 525 пациентов выздоровели за сутки в столице после лечения от коронавируса,

- В Подмосковье от коронавируса вылечили еще 41 пациента. Всего количество выздоровевших выросло до 430.

- За последние сутки в столице скончались 65 человек с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, общее число умерших с данным вирусом в городе достигло 611.